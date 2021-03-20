Son dakika haberi! Mersin'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri başladı

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tren seferlerine yeniden başlandı.

Kentten, Tarsus ilçesinin yanı sıra Adana'ya, Hatay'ın İskenderun ilçesine ve Gaziantep'in İslahiye ilçesine gitmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tren garına geldi.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanan, maske kontrolü ile ateş ölçümü yapılan yolcular, sosyal mesafe uyarıları eşliğinde trenlere alındı.

Bu arada, seferler öncesinde dezenfeksiyon çalışması yapılan trenlerin vagonlarına, dezenfektan üniteleri ve salgına ilişkin uyarı levhaları yerleştirildiği görüldü.

İlk yolculuğunu kedisiyle yaptı

Kedisiyle yolculuk yapan öğrenci Dilara Saruhan, gazetecilere, "Tren seferlerinin başlamasını çok bekledim. Kedimi Adana'daki veterinere götürüyorum. Seferlerin başlaması iyi oldu, dolmuşla gidince yolculuk daha uzun sürüyor. İlk defa trene bineceğim, heyecanlıyım. Otobüs çok sallandığı için kedim çok korkuyordu. Tren, bu nedenle güzel olacak." dedi.

Yolculardan Hümeyra Yalçın da dolmuş yerine trenle yolculuk yapacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Şu an çok mutluyum, seferler iyi ki başladı. Özlemiştik trenle sefer yapmayı çünkü dolmuşlara biniyorduk, çok yoğundu, kalabalıktı, tıkış tıkış gidiyordu. Tarsus'a gideceğim inşallah. Eskiden haftada bir kere treni kullanıyordum." diye konuştu.

Tarsus'a giden yolculardan Neslihan Ay da tren yolculuğunun yeniden başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız da treni seviyor. Ailem Tarsus'ta olduğu için sık sık ziyarete gidiyoruz. Trenle daha rahat ettiğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Tren seferlerine geçen yılın mart ayında salgın dolayısıyla ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar