Son dakika haberi | Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi | Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

10.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:29
Son dakika haberi | Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

Son dakika haber: MERSİN'de koronavirüs tedavisi gören Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan (65), hayatını kaybetti.

MERSİN'de koronavirüs tedavisi gören Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan (65), hayatını kaybetti. Dr. Arslan'ın emeklilik dilekçesi verdiği gün hastalığa yakalandığı belirtildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan, 25 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Dr. Arslan, dün yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası 40 yıllık doktorun vefatı meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Dr. Arslan'ın yaş haddinden emekli olmak için koronavirüse yakalandığı gün dilekçe verdiği öğrenildi. Dr. Arslan, Silifke ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.


Son dakika haberi | Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
Son dakika haberi | Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
Son dakika haberi | Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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