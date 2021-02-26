Son dakika haberi: Mersin'de kanser tedavisi gören çocuk bir günlüğüne polis olmanın mutluluğunu yaşadı

Son dakika haberler: Mersin'de, kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Berkay Kutup, kendisi için özel dikilen üniformayı giyip, ekip aracıyla gezerek bir günlüğüne polis olmanın heyecanını tattı.

Mersin'de, kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Berkay Kutup, kendisi için özel dikilen üniformayı giyip, ekip aracıyla gezerek bir günlüğüne polis olmanın heyecanını tattı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisi gören Kutup'un polis olmayı hayal ettiğini öğrenen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar'a durumu aktardı.

Yılmaz ile Avşar, çocuğu ve ailesini ziyaret ederek, belediye ekiplerince dikilen polis yeleği ve şapkasını Kutup'a hediye etti.

Polis aracına bindirilen Kutup, ekiplerle dolaşarak hayalini bir günlüğüne gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yılmaz, çocuğun tedavi sürecinin de takipçisi olacaklarını belirterek, "Berkay, bizlere hayallerinden ve planlarından bahsetti. Hep polis olmak ve polis kıyafeti giymek istediğini söylüyordu. Biz de bugün bu hayalini gerçekleştirdik. Mutlu olmasını ve moral açısından daha güçlü olmasını istedik. Devletimizin, milletimizin ve medeniyetimizin en önemli unsuru sevgi ve merhamettir. Bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ