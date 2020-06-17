Son dakika haberi: Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası
Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 5 bin 684 lira ceza kesildi.
17.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:27
Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 5 bin 684 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolatlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı.
Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Ekipler 5 kişiye "kumar oynamak" suçundan 5 bin 684 lira para ceza uyguladı.
Öte yandan iş yeri sahibi 2 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA