Son dakika haberi: Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası Son dakika habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 5 bin 684 lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 5 bin 684 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolatlı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı.

Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Ekipler 5 kişiye "kumar oynamak" suçundan 5 bin 684 lira para ceza uyguladı.

Öte yandan iş yeri sahibi 2 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA