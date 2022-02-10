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Son dakika haberi: Mersin'de kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada

AA, Sezgin Pancar - Güncel
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Son dakika haberi: Mersin'de kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada

Son dakika haberler... Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir kadının görüşme yaptığı cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir kadının görüşme yaptığı cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 3 Şubat'ta Bakanlık Caddesi'nde yürüyen kadın, cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada yanına gelen kişinin elinden cihazını alarak kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede kapkaç zanlısının M.Ü.Ö. (19) olduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı, çalıntı telefon da bulundu.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ü.Ö, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güvenlik kamerasına, cep telefonuyla görüşen kadının cihazının çalınması, daha sonra mağdurun zanlının peşinden bir süre koşması yansıdı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Mezitli, Mersin, Güncel, Haberler

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