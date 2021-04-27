Son dakika haberi... Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve evde gümrük kaçağı ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda gümrük kaçağı 27 bin bandrolsüz boş makaron, 100 gümrük kaçağı sigara, 58 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya