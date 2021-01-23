Son dakika haberi: Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberi: Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

23.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:46
Son dakika haberi: Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün bulundurduğunu tespit ettiği iş yerlerine operasyon düzenledi.

Polis, iş yerlerinde 20 bin 400'ü dolu toplam 42 bin 400 makaron ile 63 kilogram tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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