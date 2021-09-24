Son dakika haberi | MERSİN'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberi | MERSİN'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'de düzenlenen operasyonda 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de düzenlenen operasyonda 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sevkiyat için kullandıkları araçların gizli bölmelerinde tütün tespit köpeğinin yardımı ile arama yapan jandarma 3 bin 481 paket kaçak sigara, 10 bin bandrolsüz boş makaron ve bin dolu makaron ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | MERSİN'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Son dakika haberi | MERSİN'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Son dakika haberi | MERSİN'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Son dakika haberi | MERSİN'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 4 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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