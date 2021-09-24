MERSİN'de düzenlenen operasyonda 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sevkiyat için kullandıkları araçların gizli bölmelerinde tütün tespit köpeğinin yardımı ile arama yapan jandarma 3 bin 481 paket kaçak sigara, 10 bin bandrolsüz boş makaron ve bin dolu makaron ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.