Son dakika haberi: Mersin'de jandarmadan "Narkotik ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması
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Son dakika haberi: Mersin'de jandarmadan "Narkotik ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması

11.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:48
Son dakika haberi: Mersin'de jandarmadan

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen "Narkotik ve Huzurlu Sokaklar" uygulamasında 44 kök kenevir bitkisi ile 120 gram bonzai ele geçirildi.

Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen "Narkotik ve Huzurlu Sokaklar" uygulamasında 44 kök kenevir bitkisi ile 120 gram bonzai ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 251 personelin katılımıyla, 30 ayrı noktada düzenlenen uygulamada 2 bin 232 kişinin sorgulaması yapıldı.

Ekipler ayrıca 225 araç, 42 ikamet ve iş yeri, 283 sokak ve 117 parkta da kontroller yaptı.

Çalışmalarda, 44 kök kenevir bitkisi ile 120 gram bonzai bulundu.

Ekipler, çeşitli suçlardan 26 kişi hakkında da işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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