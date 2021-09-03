Son dakika haberi | Mersin'de iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Mersin'de iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Mersin'de iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bahçe Mahallesi'nde kahvehanenin önünde oturan H.Y'ye (53), aralarında husumet olduğu öne sürülen N.G. tarafından silahla ateş açıldı.

Yaralanan H.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, Gözlükule Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı Kasım Ekenler Ortaokulu önünde elektrikli bisiklet kullanan E.T'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

Bacağından yaralanan E.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Salih Uçan Umut Meraş Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Mersin'de iki ayrı silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 21:15:45. #1.16#

title