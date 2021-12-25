Son dakika haberi | Mersin'de hurda ve boya yüklü kamyonda yangın çıktı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde hurda ve boya yüklü kamyonda çıkan yangını itfaiye söndürdü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde hurda ve boya yüklü kamyonda çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Sanayi Sitesinde Cumhur Ö'ye ait 33 NKU 21 plakalı kamyonda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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