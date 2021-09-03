Son dakika haberi | Mersin'de gasp girişimini polis engelledi
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Son dakika haberi | Mersin'de gasp girişimini polis engelledi

Son dakika haberi | Mersin'de gasp girişimini polis engelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın 100 bin dolarını gasp etmek için girişimde bulunan bir kişi, polisler tarafından yakalandı.

Mersin'de yabancı uyruklu bir şahsın 100 bin dolarını gasp etmek için girişimde bulunan bir kişi, polisler tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Mezitli ilçesinde bulunan bir bankanın önünden yabancı uyruklu şahsın 100 bin dolarının gasp edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine banka önünde önlem alan ekipler, şüpheli şahısları takibe aldı. Şüpheli H.G. bankadan 100 bin dolar çekerek dışarı çıkan K.D.'ye yaklaştığı esnada ekipler müdahale etti. Kovalamaca sonucu şüpheli, elindeki bıçakla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika haberi | Mersin'de gasp girişimini polis engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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