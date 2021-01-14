Evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı
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Evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı

14.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:36

Mersin'de, evlenme vaadiyle kandırdıkları kişileri "başlık parası" adı altında dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de, evlenme vaadiyle kandırdıkları kişileri "başlık parası" adı altında dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

12 Ocak'ta merkez Akdeniz ilçesinde iki ailenin bireylerinin kavga ettiği ihbarını alan polis, olay yerine giderek tarafları ayırdı.

İfade için emniyete götürülen ailelerin, aynı gün aynı saatte "kız isteme" merasimi için söz aldıkları ve evin kapısında durumu anlayınca kavga ettikleri belirlendi.

Soruşturmayı genişleten Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'dan gelen damat adayı M.K'nin evleneceği kişiyle tanışmasına aracılık eden E.T'ye "başlık parası" adı altında 15 bin lira verdiğini, Kırıkkale'den gelen damat adayı V.T'nin de aynı kişiye 45 bin lira yolladığını ortaya çıkardı.

Damat adaylarının evleneceklerini zannettiği Y.S. ile babası K.S, annesi H.S, ağabeyleri M.S. ve M.S, yengesi İ.S. ve aracılık yaptığı iddia edilen E.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, ikametlerine düzenlediği operasyonda baba K.S. ile ağabey M.S. ve eşi İ.S'yi gözaltına aldı.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Damat adaylarından V.T'nin, ailesi ve şüphelilerle birlikte kentteki bir kuyumcudan altın alışverişi yapması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı
Evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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