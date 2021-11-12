Son dakika haberi: Mersin'de evlenen çiftin yakınları arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, evlenen bir çiftin yakınları arasında çıkan Kavga, düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, dün Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'ndaki düğün salonunda hayatlarını birleştiren ve adları öğrenilemeyen çiftin yakınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Düğün salonunun önünde kavgaya dönüşen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kalabalığın güvenlik güçlerine mukavemet göstermesi üzerine olay yerine takviye ekipler yönlendirildi. Polisin müdahalesi sonrası taraflar ayrıldı.

Olayın ardından düğünün sonlandırıldığı öğrenildi.

Polisin, olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, evlenen çiftin yakınları arasında çıkan kavga, düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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