Son dakika haberi | Mersin'de evde çıkan yangın hasara yol açtı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Fahrettinpaşa Mahallesi'nde iki katlı evin zemin katında, sobadan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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