Son dakika haberi | Mersin'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Fahrettinpaşa Mahallesi'nde iki katlı evin zemin katında, sobadan kaynaklanan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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