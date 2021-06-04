Son dakika haberi: Mersin'de ev yangını hasara neden oldu

Son dakika gündem haberi: Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Nusratiye Mahallesi 5001 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrası hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal