Son dakika haberi: Mersin'de ev yangını hasara neden oldu
Son dakika gündem haberi: Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Nusratiye Mahallesi 5001 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrası hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal