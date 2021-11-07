Son dakika haberi | Mersin'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polise çarptı

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polise çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda asayiş uygulaması başlatan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü için bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan bir sürücü polis memuru S.G'ye otomobiliyle çarparak bölgeden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı polis memuru Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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