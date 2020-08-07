Son dakika haberi | Mersin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Son dakika haberi | Mersin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Son dakika güncel haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Son dakika haberi | Mersin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
07.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kubilay Cem Göktürk yönetimindeki 06 S 9112 plakalı otomobil, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Göktürk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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