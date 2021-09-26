Son dakika haberi... Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Haberler
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Son dakika haberi... Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haberleri: Mersin'de, senaryo gereği 7.0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında çıkan yangında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasıyla ilgili tatbikat gerçekleştirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, senaryo gereği 7.0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında çıkan yangında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasıyla ilgili tatbikat gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, merkez üssü Tarsus olan 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından çıkan yangında, vatandaşlarda bir binada mahsur kaldı.

Çatılara çıkan vatandaşların kurtarılması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gözetimindeki tatbikatta, afet anlarında kullanılan iple kurtarma tekniği de anlatıldı.

Ekipler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettikleri alevleri söndürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivil Savunma Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Amiri Mehmet Elal, tatbikatlarla afet öncesi ve sonrasında oluşabilecek maddi ve manevi kaybı en aza indirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Son dakika haberi... Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haberi... Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haberi... Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Son dakika haberi... Mersin'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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