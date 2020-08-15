Son dakika haberi | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
15.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:44
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ören mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 4 arazözle karadan, helikopterle de havadan müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık bir dekar kızılçam ormanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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Kaynak: AA