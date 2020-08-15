Son dakika haberi | Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberi... Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ören mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 4 arazözle karadan, helikopterle de havadan müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık bir dekar kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA