Son dakika haberi | Mersin'de çıkan ev yangınında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberi | Mersin'de çıkan ev yangınında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

18.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:47
Son dakika haberi | Mersin'de çıkan ev yangınında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Limonluk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 4 kişiyi yangın merdiveni uzatarak tahliye etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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