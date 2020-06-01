Son dakika haberi | Mersin'de buğday hasadı başladı Son dakika habere göre Mersin'in Silifke ilçesinde, yaklaşık 122 bin dönümde ekilen buğdayın hasadına başlandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, yaklaşık 122 bin dönümde ekilen buğdayın hasadına başlandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ve üreticilerin katıldığı ilk hasat, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başlatıldı.

Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, buğday hasadının bereketli geçmesini temenni ederek, yaklaşık 122 bin dönümde ekili üründen 30 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

Buğday hasadı yapan çiftçilerden Hüseyin Güney de bu yıl verimin iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA