Son dakika haberi... Mersin'de bisiklet hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberi... Mersin'de bisiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika haberi... Mersin'de bisiklet hırsızlığı kamerada
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi bir evin bahçesinde çaldığı bisikleti, daha sonra geri getirip sokağa bıraktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi bir evin bahçesinde çaldığı bisikleti, daha sonra geri getirip sokağa bıraktı. Bu anlar ise site güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde Hakan Humus'a ait bahçeli eve gece yarısı gelen kimliği bilinmeyen bir şüpheli, bahçede bulunan bisikleti çaldı.

Kameranın kaydettiği görüntülerde şüphelinin önce evin giriş kapısını kontrol ettiği, daha sonra kapalı olan bahçe kapısının yan tarafında bulunan duvardan atlayarak eve girdiği, bir süre bahçede dolandığı, ardından bisikleti omzuna yükleyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Polise merkezine giden ev sahibi bisikletinin çalındığını bildirdikten sonra, ertesi gün şüpheli bisikleti geri getirip bıraktı.

Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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