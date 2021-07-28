Son dakika haberi... Mersin'de bir orman yangını daha çıktı
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Son dakika haberi... Mersin'de bir orman yangını daha çıktı

Son dakika haberi... Mersin'de bir orman yangını daha çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Aydıncık ilçesinin ardından Bozyazı'da da orman yangını başladı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinin ardından Bozyazı'da da orman yangını başladı. 2 yangına da ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Pempecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, Bozyazı'nın Narince ile Kömürler Mahallerinin bulunduğu bölgede de orman yangını çıktı.

Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - MERSİN

Son dakika haberi... Mersin'de bir orman yangını daha çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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