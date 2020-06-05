Son dakika haberi... Mersin'de belediye personeli doğada çöp topladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Mersin'de belediye personeli doğada çöp topladı

Bir son dakika haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli teknik ve büro hizmetlerini yürüten personel, Silifke Akyar piknik alanında ve Erdemli'de bulunan Lamas Çayı yanında çöp topladı.

Son dakika haberi... Mersin'de belediye personeli doğada çöp topladı
05.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:11

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli teknik ve büro hizmetlerini yürüten personel, Silifke Akyar piknik alanında ve Erdemli'de bulunan Lamas Çayı yanında çöp topladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1972 yılından bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi personelleri çevre adına farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Vatandaşların piknik yapmak ve zaman geçirmek için en çok tercih ettiği iki yeri belirleyen ekipler, dakikalar içinde poşetler dolusu atık topladı.

"Yapacağımız şey, iki kelimeden oluşuyor, biri bilinç, diğeri duyarlılık"

Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Sadık Eker, etkinliğin farkındalık ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade ederek, "Temizlediğimiz yerler yaz aylarında vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği yerler. Bilinç oluşturmak istedik. Son zamanlarda yaşadığımız pandemi ile sağlığın, temizliğin önemini öğrendik. Çevre konusunda bilinç ve duyarlılık önemli. Çocuklarımıza iyi bir çevre ve dünya bırakmak istiyorsak bilinçli olmamız gerekiyor. Daha duyarlı olarak çevremize katkı sağlayabiliriz. Etkinlik esnasında en sık karşılaştığımız çöp türü, tek kullanımlık plastiklerdi. Bunlar yüzyıllarca doğayı kirletiyor. Vatandaşlarımız bunları kullandıktan sonra imkanları varsa geri dönüşüme atsınlar, yoksa çöp kutusuna atsınlar. Yere atılan çöpler bir şekilde denize ulaşıyor, ormanda kalıyor ve doğayı kirletiyor. Yapacağımız şey çok basit. Yapacağımız şey, iki kelimeden oluşuyor; biri bilinç diğeri duyarlılık" dedi.

Mersin denizini karadan kaynaklı çöpler kirletiyor

Tek kullanımlık plastiklerin ve pet şişelerin kullanımının yaygınlaşması ile çevre kirliliğine neden olan atıkların önemli bir bölümünü plastikler oluşturuyor. Dünyada her yıl okyanuslara 8-10 milyon ton plastik atık bırakıldığı tahmin ediliyor. Mersin'de de denizde oluşan kirliliğin tamamına yakınını karadan kaynaklı çöpler oluşturuyor. Yerlere atılan çöpler, rüzgar ve yağmur etkisiyle yağmur kanalları ve akarsular tarafından denizlere taşınarak deniz kirliliğine yol açıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Prof. Dr. Şenol, sokaklardan gelen kalabalık görüntülerine isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Prof. Dr. Şenol, sokaklardan gelen kalabalık görüntülerine isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini...
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mete Gazoz Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Mersin'de belediye personeli doğada çöp topladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 13:11:55. #1.14#
title