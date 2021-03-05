Son dakika haberi | Mersin'de antik kentin limanının bir kısmı, deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı
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Son dakika haberi | Mersin'de antik kentin limanının bir kısmı, deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı

05.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:42
Son dakika haberi | Mersin'de antik kentin limanının bir kısmı, deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Mezitli ilçesinde, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki limanın bir bölümü, deniz suyunun çekilmesiyle görünür hale geldi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki limanın bir bölümü, deniz suyunun çekilmesiyle görünür hale geldi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllar arasında önemli bir liman kenti olduğu ortaya çıkan Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin yakınındaki denizde çekilme oluştu. Suların çekilmesiyle antik kentin limanına ait olduğu değerlendirilen taşlar görünür hale geldi, mendirekler, iskele ve dalgakıranlar da deniz yüzeyinin üzerine çıktı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da antik kente giderek limanın yer aldığı bölgede incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, "Küçük bir oranda çekilme dahi olsa tarihi liman kalıntılarını suyun yüzeyine çıkarmaya yetti. Soli Pompeipolis'in limanı, Akdeniz'de izleri olan tek liman. Doğu ve Batı mendireğinin uçları ile tarihi taşların su yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu limanı ortaya çıkarmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tarhan, antik limanın gün yüzüne çıkarılabilmesi için destek beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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