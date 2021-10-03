Son dakika haberi: Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Takbaş Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.