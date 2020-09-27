Son dakika haberi | Mersin'de 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Mersin'de 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

27.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:24
Son dakika haberi | Mersin'de 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir alt geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir alt geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 DSR 34 plakalı kamyonet, Demokrasi Kavşağı'ndaki alt geçitte aynı yönde seyreden 33 CNT 79 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazanın ardından 33 EEC 34, 33 RR 004 ve 33 MA 6002 plakalı araçlar da birbirine çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan Vedat Çınğıl (40) yaralandı.

Çınğıl, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan dolayı alt geçidin bir saat trafiğe kapanması nedeniyle İsmet İnönü Bulvarı'nda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından alt geçit trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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