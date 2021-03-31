Son dakika haberi: Mersin'de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba beraat etti
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Son dakika haberi: Mersin'de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba beraat etti

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Mersin'de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan baba beraat etti

Son dakika haber: Mersin'de, 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan babanın beraatine karar verildi.

Mersin'de, 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan babanın beraatine karar verildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık S.D'nin 2 kızı ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz S.D'nin gelmediği duruşmada, akrabası F.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Kız kardeşlerden S.D, yaşadıkları olayı anlatmakta güçlük çektiğini belirterek, "Bir nebze olsun içimizin rahatlamasını istiyoruz. Çok kötü günler yaşadık. Adalete güveniyoruz." diye konuştu.

Diğer kız kardeş S.D. de evli ve öğretmen olduğunu aktararak, "Bu adamın bize yaşattıklarının cezasını görmesini, tutuklanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "çocukların cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.D'nin "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

Karara tepki

Duruşmanın ardından Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve CHP Mersin Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı avukatlar açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

Sanık baba S.D. hakkında 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. İlk duruşmada tutuklanmasına karar verilen baba, ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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