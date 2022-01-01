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Son dakika haberi! Merkezefendi'ye potada koronavirüs şoku

Son dakika haberi! Merkezefendi'ye potada koronavirüs şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, koronavirüs şokuyla sarsıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Denizli temsilcisinde yarın Bahçeşehir Koleji'yle oynanması gereken maç öncesi takımda semptom görülmesi üzerine yapılan PCR testlerinde 6 basketbolcunun sonucu pozitif çıktı. Oyuncular izolasyon altına alınırken, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 15.30'da oynanması gereken maç ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde yine yarın oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı da Petkimspor'daki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenmişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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