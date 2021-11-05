Son dakika haberi: Merkezefendi Devlet Hastanesinde 13 uzman doktor göreve başladı

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 13 uzman doktor, hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin kadrosuna 4 kardiyoloji uzmanı, 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 3 çocuk cerrahisi uzmanı, bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, bir kalp ve damar cerrahisi uzmanı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Manisalılara en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün artan hekim ve personel yapısının yanı sıra, son teknoloji tıbbi cihazlarımızla en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İlgili uzman hekimlerimizin göreve başlamasıyla hastanemizde bu branşlardaki eksiklik giderilmiş olup, hasta ve hasta yakınlarımızın daha verimli hizmet almaları sağlanmıştır."

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