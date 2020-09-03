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Son dakika haberi | Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlere sunum yaptı

Son dakika ekonomi haberine göre Tu¨rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıstan bu yana güç kazandığını belirterek, "Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma,...

Son dakika haberi | Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlere sunum yaptı
03.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:26

Tu¨rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıstan bu yana güç kazandığını belirterek, "Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Merkez Bankası'nın, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir su¨redir yu¨ru¨ttu¨ğu¨ yatırımcı toplantıları çerçevesinde, bugün bir video konferans du¨zenlediği belirtildi.

Toplantıda 200'u¨n u¨zerinde katılımcının yer aldığı aktarılan açıklamada, "Makroekonomik Göru¨nu¨m ve Para Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirildiği bildirildi.

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıs ayından bu yana gu¨ç kazandığı vurgulanan sunumda, şunlar kaydedildi:

"Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece du¨şu¨k seviyeleri ve reel kur du¨zeyi önu¨mu¨zdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler, talep yönlu¨ dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yu¨kseliş gözlenmektedir. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlu¨ unsurların, normalleşme su¨recinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngöru¨lmektedir. Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin su¨rdu¨ru¨lmesine karar verilmiştir. Son dönemde salgına özgu¨ alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bu¨tu¨n araçları kullanmaya devam edecektir."

Video konferansta, sunumun ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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