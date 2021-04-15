Son dakika haberi! Merkez Bankası: "Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin...
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Son dakika haberi! Merkez Bankası: "Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin...

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Merkez Bankası: 'Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin...

Son dakika haberine göre Merkez Bankası: "Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir.

Son Dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
Son Dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu

Merkez Bankası: "Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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