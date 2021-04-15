Son dakika haberi! Merkez Bankası: "Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin...
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Merkez Bankası: "Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir.
Merkez Bankası: "Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu