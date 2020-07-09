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Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu
09.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

 Altın Rezervleri

 Brüt Döviz Rezervleri

 Toplam Rezervler

28.12.2018

 19.950

 71.980

 91.930

25.01.2019

 19.862

 73.470

 93.332

22.02.2019

 20.549

 79.122

 99.671

29.03.2019

 20.834

 75.408

 96.242

26.04.2019

 20.432

 73.284

 93.716

31.05.2019

 20.517

 75.038

 95.555

28.06.2019

 22.853

 73.544

 96.397

26.07.2019

 23.417

 74.971

 98.388

29.08.2019

 25.709

 75.796

 101.505

27.09.2019

 26.051

 75.655

 101.706

25.10.2019

 26.481

 78.504

 104.985

29.11.2019

 26.475

 78.274

 104.749

27.12.2019

 25.079

 81.240

 106.319

31.01.2020

 27.520

 74.856

 102.376

28.02.2020

 30.411

 77.414

 107.825

27.03.2020

 31.325

 64.081

 95.406

30.04.2020

 34.786

 51.457

 86.243

08.05.2020

 34.684

 51.149

 85.833

15.05.2020

 35.535

 48.894

 84.429

22.05.2020

 36.812

 55.595

 92.407

29.05.2020

 36.667

 54.360

 91.027

05.06.2020

 36.610

 55.610

 92.220

12.06.2020

 37.579

 55.483

 93.062

19.06.2020

 38.371

 53.222

 91.593

26.06.2020

 38.821

 51.417

 90.238

03.07.2020 39.160 51.344 90.504

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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