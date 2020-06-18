Son dakika haberi! Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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Son dakika haberi! Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Son dakika haberleri: Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.

Son dakika haberi! Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
18.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:15

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar artarak 93 milyar 62 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 127 milyon dolarlık azalışla 54 milyar 610 milyon dolardan 55 milyar 483 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 969 milyon dolar artarak 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 579 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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