Son dakika haberi | Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.
08.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:58
Son dakika haberler... Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.
Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu