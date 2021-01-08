Son dakika haberi | Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.

08.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:58
Son dakika haberi | Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.

Son dakika haberler... Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.

Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Cemal Hünal Oğuzhan Koç
Spor Metin Oktay Mesut Bakkal İsmail Kartal Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı. - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 10:58:34. #1.15#
title