Son dakika haberi | Merkel, eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 önlemlerini görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Merkel, eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 önlemlerini görüştü

Son dakika haberlerine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri ve bu bağlamdaki normalleşme sürecini ele aldı.

Son dakika haberi | Merkel, eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 önlemlerini görüştü
17.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:51

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri ve bu bağlamdaki normalleşme sürecini ele aldı.

Merkel, Başbakanlıkta düzenlenen görüşmenin ardından Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Hamburg Eyaleti Başbakanı Peter Tschenscher ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 ile mücadelede 1,5 metre sosyal mesafe, hijyen ve belirli alanlarda maske takma kuralları ile temas kısıtlaması gibi tedbirlerin doğru olduğunun görüldüğünü belirten Merkel bunların bundan sonra da sürdürüleceğini ifade etti.

Merkel, "Bunlar birbirimizi korumak için temel önlemlerdir. Aşı veya ilaç bulunmadığı sürece bu salgınla yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Mesafe kuralının ihlal edildiği yerlerde vaka sayısının arttığının görüldüğüne işaret eden Merkel, ancak bu bölgelerdeki vaka sayılarının şimdilik kontrol altına alınabildiğini kaydetti.

Bavyera Başbakanı Söder de Almanya'da federal hükümetin eyaletlerle birlikte aldığı önlemlerin doğru olduğunun görüldüğünü belirterek, bu tedbirlerle binlerce ve on binlerce insanın hayatının kurtarıldığını söyledi.

Virüsün hala mevcut olduğunu vurgulayan Söder, bundan sonra da düşüncesiz davranışlardan vazgeçmek ve kurallara uymak gerektiğini bildirdi.

Toplantıda alınan kararları açıklayan Söder yaz tatilinden sonra tüm eyaletlerdeki okullarda ve kreşlerde normale dönülmeye çalışılacağını ifade etti.

Katılanları tespit etme imkanı bulunmayan büyük çaplı etkinliklerin ise ekim sonuna kadar yasaklanması konusunda anlaşma sağlandığını aktaran Söder, bu konuda eyaletler arasındaki uygulamada farklılıklar yaşanabileceğini kaydetti.

Söder, gelecekte sorun yaşamamak için sağlık sisteminin daha da güçlendirilmesini istedi.

Almanya'da mart ayı ortasından itibaren Kovid-19 ile mücadelede alınan sert önlemler mayıs ayı başından itibaren esnetilmeye başlanmıştı.

Vaka sayısı eyaletlerde farklı olduğundan eyalet yönetimleri farklı alanlarda bir dizi normalleşme adımları atmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emre Kınay Aleyna Tilki Oğulcan Engin Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Antalya İngiltere Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Merkel, eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 önlemlerini görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 21:33:42. #1.15#
title