Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu

21.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:26
Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını...

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, 21 Mart 'Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü' olarak ilan edildi.

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında Muğla'daki bir grup Down Sendromlu bireyi Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Jandarma ekipleri tarafından özel bireyler için pasta kesildi, çeşitli hediyeler verildi ve gün boyunca birlikte oyunlar oynandı. - MUĞLA

Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu
Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu
Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Türkan Şoray Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Özcan Bizati Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 17:27:53. #1.15#
title