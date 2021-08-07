Son dakika haberi: Menteşe ilçesindeki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
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Son dakika haberi: Menteşe ilçesindeki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi

Son dakika haberi: Menteşe ilçesindeki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hacıveliler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika haberi: Menteşe ilçesindeki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
Son dakika haberi: Menteşe ilçesindeki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
Son dakika haberi: Menteşe ilçesindeki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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