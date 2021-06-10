Son dakika haberi... Menteşe'de yıldırım yangını
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Son dakika haberi... Menteşe'de yıldırım yangını

Son dakika haberi... Menteşe'de yıldırım yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'da öğle saatlerinde hafif sağanak yağış sonrası yüksek gerilim hattına düşen yıldırım ot yangınına neden oldu.

Muğla'da öğle saatlerinde hafif sağanak yağış sonrası yüksek gerilim hattına düşen yıldırım ot yangınına neden oldu.

Menteşe Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yüksek gerilim hattına düşen yıldırım sonrası Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yüksek gerilim hattının çevresindeki arazide bulunan kuru otların tutuşması sonrası başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - MUĞLA

Son dakika haberi... Menteşe'de yıldırım yangını
Son dakika haberi... Menteşe'de yıldırım yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Otelin sauna kısmında yangın
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