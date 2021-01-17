Son dakika haberi | Menemensporlu Kubilay, Polonya'ya gitti
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Son dakika haberi | Menemensporlu Kubilay, Polonya'ya gitti

17.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:50
Son dakika haberi | Menemensporlu Kubilay, Polonya'ya gitti

Son dakika haberi... TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un forveti Kubilay Yılmaz, Polonya'ya transfer oldu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'un forveti Kubilay Yılmaz, Polonya'ya transfer oldu. Sezon başında Boluspor'dan sarı-lacivertlilere gelen 24 yaşındaki oyuncu, Korona Kielce'ye imza attı. Bu sezon Menemenspor'da sadece 3 maça çıkan gurbetçi futbolcu toplam 39 dakika sahada kaldı. Avrupa'da daha önce Çekya'nın Znojmo ve Slovakya'nın Spartak Trnava takımlarında da oynayan Kubilay, yeniden yurt dışına döndü. Dış transfer çalışmalarını da sürdüren Menemenspor Niğde Anadolu FK'dan Berkay Samancı, Manisaspor'dan ise Cevdet Enes'i renklerine bağlamıştı. 

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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