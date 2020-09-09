Son dakika haberi... Menemenspor, Şeref Özcan'ı transfer etti
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Son dakika haberi... Menemenspor, Şeref Özcan'ı transfer etti

Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Almanya 4. Lig ekiplerinden Preussen Münster'den Şeref Özcan'la anlaştı.

Son dakika haberi... Menemenspor, Şeref Özcan'ı transfer etti
09.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:24

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Almanya 4. Lig ekiplerinden Preussen Münster'den Şeref Özcan'la anlaştı.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, kanat oyuncusu Şeref Özcan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Almanya doğumlu 24 yaşındaki oyuncu Abbehausen ve Hamburg altyapılarının yanı sıra Hansa Rostock II ve Fortuna Düsseldorf II ve Berliner AK takımlarında forma giydi.

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Kaynak: AA

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