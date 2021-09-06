Son dakika haberi: Menemenspor, Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı transfer etti
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Son dakika haberi: Menemenspor, Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı transfer etti

Son dakika haberi: Menemenspor, Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Enock Barwuah ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Enock Barwuah ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor'dan dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi forvet Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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