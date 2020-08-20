Son dakika haberi | Menemenspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i transfer etti
Son dakika spor haberi: TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Ankaragücü altyapısında yetişin Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı.
20.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:26
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Ankaragücü altyapısında yetişin Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sol bek ile 3+1 yıllık anlaşma imzalandığını bildirildi.
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Kaynak: AA