Son dakika! Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika! Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / METİN AKYÜREK - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Ordu'nun Altınordu ilçesinde kumsalı dalgalardan korumak amacıyla yapılan mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.

Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde kumsalı dalgalardan korumak amacıyla yapılan mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.

Mendirek kayalıklarında mahsur kalan köpeği gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, donma tehlikesi geçiren köpeği kısa sürede mahsur kaldığı noktadan aldı.

Ekiplerin bir süre yakından ilgilendiği köpek daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürüldü.

Son dakika! Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika! Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika! Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika! Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN AKYÜREK

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