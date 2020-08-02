Son dakika haberi: Menderes'te orman yangını
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Son dakika haberi: Menderes'te orman yangını

Son dakika habere göre İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

02.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:06

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

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Son dakika haberi: Menderes'te orman yangını

Kaynak: AA

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