Son dakika haberi: Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında karar günü
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Son dakika haberi: Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında karar günü

Son dakika haberi: Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında karar günü
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucu 14.30'da açıklanacak.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucu 14.30'da açıklanacak.

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında hafta sonu süren görüşmelerde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin talepler son kez değerlendirilip, sözleşmenin en kritik ayağı olan maaş artışları da müzakere edildi.

Taraflar arasında birçok konuda büyük ölçüde uzlaşının sağlandığı öğrenilirken, sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dün yapılan paylaşımda, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunun 14.30'da açıklanacağı duyurulmuştu.

Sendikalar 2022'de yüzde 21 zam istemişti

Sözleşme görüşmelerinde bu dönem birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

Hükümet ise ilk resmi teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları önermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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