Son dakika haberi! Melikgazi'de 110 dairenin anahtar teslimi yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Melikgazi Belediyesinin en büyük projelerinden olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesinin en büyük projelerinden olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 110 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede gerçekleştirilen programa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlar 3 ayrı grup halinde sosyal mesafeye uyarak alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdikleri kentsel dönüşümlerde Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 110 dairenin anahtarını 110 aileye teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kentsel dönüşümle mahallelerin yenilenip dönüştüğünü ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Özelikle yapmış olduğumuz her projenin merkezinde gençlerimiz ve çocuklarımız oluyor. Onlar için yeni sosyal tesisler, kültür merkezleri ve parklar inşa ediyoruz. Kentsel dönüşümle beraber her bölgenin ihtiyaçlarını tespit ediyor, eksikleri birbir gideriyoruz. Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda sadece Kayseri'de değil Türkiye'de de en önemli işlevi yapan belediyelerden biri. Vatandaşlarımızın yeni evlerinde huzur içerisinde sağlıkla iyi günlerde oturmalarını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin