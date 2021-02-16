Son dakika haberi... Meksika'ya Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı
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Son dakika haberi... Meksika'ya Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

16.02.2021 03:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 03:58
Son dakika haberi... Meksika'ya Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

Son dakika haberi: Meksika'ya Hindistan'da üretilen Oxford Üniversitesinin, ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 870 bin doz aşı geldi.

Meksika'ya Hindistan'da üretilen Oxford Üniversitesinin, ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 870 bin doz aşı geldi.

Başkent Meksiko'daki Uluslararası Havalimanı'nda, Kovid-19 aşılarının teslim törenine katılan Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, "Hindistan'da Serum Enstitüsünde üretilen Oxford ve AstraZeneca Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim almış bulunmaktayız. Hindistan Hükümetinin çabasına ve desteğine minnettarız." ifadesini kullandı.

Federal Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 aşısının halihazırda uygulanmaya devam ettiğini vurgulayarak, Hindistan'dan gelen aşıların sağlık çalışanlarına ve 80 yaş üzerindeki vatandaşlara yapılacağını bildirdi.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34.4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51.5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Meksika 174 bin 207 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 992 bin 794 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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