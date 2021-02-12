Son dakika haberi... Meksika'ya CanSino'nun Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı ulaştı
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Son dakika haberi... Meksika'ya CanSino'nun Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı ulaştı

12.02.2021 07:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:10
Son dakika haberi... Meksika'ya CanSino'nun Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı ulaştı

Bir son dakika haberine göre Çinli ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı.

Çinli ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk sevkiyatı Meksika'ya ulaştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıların ülkeye ulaşmasından ötürü Çin'e teşekkür ederek, "Bize 2 milyon toz aşıyı hızlı şekilde gönderen CanSino'ya minnettarız. " ifadesini kullandı.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34.4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51.5 milyon doz almak için anlaşmaya vardı.

Latin Amerika kıtasında Kovid-19 aşısının ilk kez Meksika'ya geldiğine işaret eden Ebrard, 2020-2021 yıllarında 116 milyon Meksikalının ücretsiz aşılanacağını söylemişti.

Meksika 169 bin 760 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 957 bin 889 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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